Depois de quatro anos com sua equipe de Fórmula 1 competindo sob o nome de Alfa Romeo, como fruto de um acordo de patrocínio, a Sauber terá um novo parceiro no ano que vem, já que a parceria com a marca italiana de automóveis de luxo chegou ao fim. De acordo com Alessandro Alunni Bravi, chefe da empresa suíça de automobilismo, o anúncio do novo nome da equipe será surpreendente.