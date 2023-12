A 98ª edição da Corrida São Silvestre, realizada na manhã deste domingo, terminou com uma dobradinha soberana do Quênia. O vencedor da prova masculina foi Timothy Kiplagat, de 30 anos, que completou o percurso em 44min52s e faturou a corrida de maneira inédita. Emmanuel Bor e Reuben Longosiwa, também do Quênia, ficaram com a segunda e terceira posição, respectivamente.