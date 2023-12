O Campeonato Brasileiro ficou em segundo plano para o São Paulo durante boa parte da temporada por causa da Copa do Brasil. Contra o Flamengo, mesmo adversário daquela final em que conquistou um título inédito, o time do técnico Dorival Junior se despediu de 2023 com uma vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira, com pouco mais de 35 mil são-paulinos no Morumbi. O gol foi anotado por Luciano, que fechou o ano como artilheiro da equipe.