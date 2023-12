O São Paulo é o time paulista mais avançado no critério negociações e oficializou nesta quarta-feira seu terceiro reforço para 2024: o volante paraguaio Damián Bobadilla, de 22 anos, assinou contrato por quatro temporadas. Destaque no Cerro Porteño, o jogador chegou falando em viver "noites mágicas no Morumbi."