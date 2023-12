O São Paulo oficializou nesta quinta-feira a renovação de contrato do meia-atacante Wellington Rato, que já tinha compromisso firmado com o clube até o fim de 2025, mas assinou um novo vínculo válido até 31 de dezembro de 2026. O jogador de 31 anos foi peça importante para Dorival Júnior ao longo da temporada e teve como momento marcante o gol e a assistência anotados na vitória por 2 a 0 sobre o rival Corinthians, na rodada de volta da semifinal da Copa do Brasil.