O Morumbi sempre foi uma casa de shows, mas tinha perdido terreno para o Allianz Parque, estádio do Palmeiras. O São Paulo tenta mudar essa condição ao fechar um contrato com a Live Nation Entertainment, uma das maiores produtoras dos Estados Unidos, baseada em Beverly Hills, Califórnia. O acordo é exclusivo da empresa com o clube no Brasil. Ou seja, nenhum outro show organizado pela Live Nation vai ter outra arena como palco que não seja o Morumbi.