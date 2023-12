O São Paulo assinou um contrato com a WTorre, construtora responsável por erguer o Allianz Parque, do rival Palmeiras, visando a reforma do Morumbi. O acordo entre as partes foi selado nesta sexta-feira e a expectativa é de que a modernização do estádio seja concluída em 2030, ano do centenário do tricolor paulista. A notícia foi divulgada primeiramente pela colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e confirmada pelo Estadão. O clube não se manifestou oficialmente. O orçamento da reforma ainda não foi definido.