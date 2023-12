São Paulo e Milan protagonizaram uma verdadeira festa neste sábado, no Morumbi. Em homenagem aos 30 anos do segundo título mundial do clube tricolor, conquistado com uma vitória por 3 a 2 sobre os milanistas, lendas das duas equipes se enfrentaram em jogo festivo que despertou muitas memórias afetivas de 1993. Assim como há três décadas, os são-paulinos levaram a melhor, desta vez com uma vitória por 4 a 1.