O São Paulo oficializou nesta terça-feira a New Balance como sua nova fornecedora de material esportivo. O contrato com a Adidas termina ao final deste mês e, a partir de janeiro de 2024, a nova parceira, sediada em Boston, nos Estados Unidos, assume a operação até dezembro de 2024, com a responsabilidade de produzir os uniformes tanto do time masculino quanto do feminino, da base ao profissional.