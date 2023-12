O São Paulo acertou nesta terça-feira o empréstimo do lateral-direito Raí Ramos, de 29 anos, ao Ceará até o dia 31 de dezembro de 2024. O jogador chegou ao Morumbi em março deste ano após se destacar pelo Ituano no Campeonato Paulista. Com contrato até dezembro de 2025, ele disputou nove partidas, sendo seis como titular.