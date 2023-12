O presidente Marcelo Teixeira e a comissão técnica do Santos continuam reduzindo a folha salarial para a chegada dos reforços para 2024. Nesta terça-feira, o clube oficializou que está negociando o empréstimo do ala-direito/ponta Lucas Braga para o Shimizu S-Pulse, do Japão, abrindo espaço para a chegada de Aderlan, do Red Bull Bragantino.