O Santos participará da Copa da Igualdade, um torneio amistoso no Catar, em fevereiro de 2024. Os paulistas enfrentarão o Al-Duhail, do Catar, o Shanghai Shenhua, da China, e o Zenit, da Rússia. Além do time sub-20, alguns atletas do elenco profissional viajarão para a disputa internacional.