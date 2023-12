O Santos anunciou nesta quinta-feira que acertou a contratação do atacante Willian Bigode para a disputa da próxima temporada, na qual o principal objetivo santista será deixar a Série B do Brasileirão depois do primeiro rebaixamento de sua história. O jogador de 37 anos estava no Athletico-PR, emprestado pelo Fluminense. De acordo com o anúncio feito pelo clube alvinegro, "o acordo será formalizado após realização dos exames médicos no início de 2024".