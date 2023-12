Com uma atuação no mercado voltada majoritariamente a nomes mais experientes do futebol brasileiro, o Santos anunciou neste sábado a chegada de uma jovem aposta, o atacante Marcelinho, de 21 anos. A contratação é por empréstimo de um ano, junto ao Tombense, clube pelo qual o jogador disputou a Série B e que acabou rebaixado para a terceira divisão.