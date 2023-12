Suspenso por três anos pela Fifa e retirado da presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por beijar a jogadora Jenni Hermoso, da Espanha, sem consentimento, o dirigente Luis Rubiales está sendo acusado de conduta inapropriada também com atletas da seleção da Inglaterra. Em depoimento à Fifa no processo disciplinar aberto para apurar o caso, a presidente da Federação Inglesa de Futebol, Debbie Hewitt relatou que Rubiales "acariciou" o rosto de Laura Coombs e "aparentemente beijou à força" Lucy Bronze no rosto.