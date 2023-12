Ruan Oliveira passará mais uma temporada no departamento médico do Corinthians. Depois de ficar por dois anos no clube tratando de sérias lesões no joelho esquerdo, o meia ganhou confiança da diretoria até o fim do Brasileirão e, justamente na última rodada, quando se despediria do clube, acabou novamente rompendo os ligamentos, agora na perna direita, e renovará para fazer a recuperação.