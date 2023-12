O atacante Rony, do Palmeiras, passou por uma cirurgia na manhã desta sexta-feira, para corrigir a fratura no antebraço sofrida na quarta-feira, quando o Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 0, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do procedimento, o jogador publicou uma foto no hospital em suas redes sociais e escreveu uma mensagem de agradecimento aos médicos.