Ronaldo Fenômeno era um carrasco das defesas adversárias no campo. Mas como dirigente, vem sofrendo nesta ainda curta aventura. Dia desses teve de pedir desculpas ao torcedores do Cruzeiro pelo ano difícil e prometeu aprender com os erros. Nesta segunda-feira, foi revelado que ele acabou goleado nas urnas e o Valladolid, do qual é dono e queria "modernizar a imagem", voltará ao símbolo antigo.