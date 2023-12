Fechar 2023 com a manutenção na elite nacional e com vaga na Copa Sul-Americana tirou um peso gigantesco das costas de Ronaldo Fenômeno. O dono da SAF do Cruzeiro sabia que a equipe não podia fechar o ano com novas frustrações e celebrou o "final feliz." Sem esconder que a gestão "cometeu erros", foi firme para prometer um 2024 bem melhor para os torcedores em carta direcionada a nação azul.