O Al-Ittihad abriu o Mundial de Clubes da Fifa com grande vitória nesta terça-feira. Com o aniversariante Romarinho em grande dia e deixando sua marca, a equipe árabe aproveitou o fato de jogar diante de sua torcida para passar pelo Auckland City, da Nova Zelândia, sem sustos, com bom triunfo por 3 a 0 construído no primeiro tempo. Benzema, recuperado das dores nas costas, fechou a vitória.