Dois jogadores expulsos e a baixa de um dos seus principais jogadores. Foi nesta situação que a Roma empatou com a Fiorentina, por 1 a 1, neste domingo, no estádio Olímpico, em rodada do Campeonato Italiano. O time do técnico José Mourinho saiu na frente, cedeu o empate após a primeira expulsão e acabou deixando o gramado aliviado depois do cartão vermelho dado a Lukaku.