Apesar de garantir a permanência no Atlético-MG, o diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, não escondeu o desejo de trabalhar no Corinthians no futuro. O dirigente, que foi sondado pelo clube paulista, admitiu que ficou balançado com a possibilidade e lamentou o contato ter sido feito em um ano no qual já havia se comprometido com o projeto do clube mineiro.