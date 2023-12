Remodelar o setor defensivo é uma das missões de Augusto Melo no Corinthians. E uma das opções pode ser o empréstimo do jovem Robert Renan, negociado em 2023 com o Zenit. Nesta madrugada, o defensor de 20 anos fez uma post sorridente dizendo que estava voltando ao Brasil e foi o suficiente para diversos torcedores corintianos darem as boas-vindas.