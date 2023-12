O Rio Open anunciou nesta terça-feira mais um nome de peso para a edição festiva de 10 anos do torneio, em 2024. Trata-se do britânico Cameron Norrie, atual campeão. O atual 18º do ranking, ex-número oito do mundo, vai defender seu título no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, entre os dias 17 e 25 de fevereiro do próximo ano.