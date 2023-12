Com um início de jogo eletrizante e um final de partida dramático, o Tottenham derrotou o Everton por 2 a 1, neste sábado, pelo Campeonato Inglês, e garantiu um lugar entre os quatro primeiro colocados na tabela. Richarlison deixou a sua marca de artilheiro ao abrir o placar. Depois de construir uma vantagem de dois gols em 17 minutos, com o coreano Son Heung-Min, o time do técnico Ange Postecoglou sofreu um gol no final e teve que suportar a pressão do rival até o fim do confronto.