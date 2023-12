Depois de encerrar um jejum de quase três meses sem gols, ao marcar duas vezes na goleada por 4 a 1 sobre o Newcastle, domingo, Richarlison voltou a balançar a rede nesta sexta-feira. Foi dele o primeiro gol da vitória por 2 a 0 do Tottenham sobre o Nottingham Forest, no estádio City Ground, casa do adversário, em jogo que abriu a 17ª rodada do Campeonato Inglês. O segundo foi de Kulusevski.