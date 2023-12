Um mês após ser submetido a uma cirurgia no púbis, Richarlison voltou a ser titular do Tottenham neste domingo. E não decepcionou a torcida do clube londrino. O atacante brasileiro marcou dois gols na goleada de 4 a 1 sobre o Newcastle, em rodada do Campeonato Inglês. Ao fim da partida, ele revelou que havia adiado a cirurgia para não perder espaço na seleção brasileira.