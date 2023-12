Fim de jejuns. Tanto de Richarlison quanto do Tottenham. Com dois gols do atacante brasileiro, a equipe do norte de Londres derrotou, em casa, o Newcastle por 4 a 1 pela 16ª rodada do Campeonato Inglês e voltou a vencer após cinco partidas. Udogie e Son completaram para os anfitriões. O também brasileiro Joelinton marcou o gol de honra dos visitantes.