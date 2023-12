A revista inglesa Four Four Two divulgou sua seleção dos 100 melhores jogadores de futebol de 2023. Vini Jr. é o brasileiro mais bem colocado na lista. O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira ocupa a 10ª posição, enquanto outro craque do País, Neymar, não foi sequer mencionado no ranking. O atleta, revelado pelo Santos, teve um ano apático, mais marcado por lesões e polêmicas pessoais do que pelo desempenho em campo. Neymar disputou 17 jogos e balançou as redes seis vezes no ano. Em outubro, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo durante derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, deve ficar longe dos gramados até agosto de 2024.