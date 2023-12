Famoso influenciador fitness do Brasil, Renato Cariani, de 37 anos, é alvo de investigação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Receita Federal que tem na mira uma suposta organização criminosa que desviou 12 toneladas de produtos químicos para produção de cocaína e crack. Ele ainda não se manifestou sobre o caso. Procurado por aqueles que buscam tratamentos para melhorar sua forma física, Cariani tem influência direta sobre atletas do fisiculturismo, como Ramon Dino, astro do Mr. Olympia.