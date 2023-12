A ginasta Rebeca Andrade e Marcus D'Almeida, do tiro com arco, foram escolhidos nesta sexta-feira, os atletas do Ano do esporte olímpico brasileiro. O anúncio foi feito durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico (PBO), realizada na Cidade das Artes, na zona oeste do Rio. Os grandes vencedores receberam o Troféu Rei Pelé, instituído este ano.