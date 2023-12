O Real Madrid contou mais uma vez com a boa fase de Rodrygo para garantir a vitória de 2 a 0 sobre o Granada, neste sábado, e voltar a comandar a classificação do Campeonato Espanhol. Foi o sétimo gol do atacante revelado pelo Santos nos últimos cinco jogos. Em alta com a torcida, ele foi substituído no final por Gonzalo Garcia, e deixou o campo aplaudido.