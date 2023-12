O 12º título brasileiro do Palmeiras foi comemorado pelo Real Madrid. Em publicação nas redes sociais, o clube merengue exaltou a conquista alviverde por causa de Endrick, que, em junho do ano que vem, se tornará jogador da equipe espanhola. O jovem de 17 anos teve atuações decisivas na reta final do Brasileirão e marcou o único gol palmeirense no jogo do título, o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, nesta quarta-feira.