Foi no sufoco, com um jogador a menos por quase todo o segundo tempo, mas o Real Madrid confirmou seu favoritismo para se despedir de 2023 na liderança do Campeonato Espanhol. Com um gol de cabeça nos acréscimos, do baixinho Vázquez, os merengues fizeram 1 a 0 na casa do ameaçado Alavés para igualar os 45 pontos do Girona e superá-lo no confronto direto - ganharam por 3 a 0 na oitava rodada, na única derrota do pequeno clube da Catalunha.