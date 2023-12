Rayssa Leal vai buscar o bicampeonato da Street League Skateboarding (SLS), a liga de skate de rua mais importante do mundo. Ovacionada a cada mínimo movimento no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, neste sábado, a maranhense de 15 anos ficou em primeiro lugar em sua bateria da fase classificatória do Super Crown, a última etapa da SLS, e garantiu vaga na grande decisão, marcada para as 10h30 de domingo.