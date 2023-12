A brasileira Rayssa Leal estreou bem no Mundial de Skate Street e avançou às semifinais com a segunda colocação geral, em Tóquio, no Japão. A medalhista olímpica terá a companhia da compatriota Pâmela Rosa, que também se classificou para a próxima fase, na 10ª posição, na madrugada desta sexta-feira, pelo horário de Brasília.