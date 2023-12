A brasileira Rayssa Leal teve uma participação mais discreta na semifinal do Mundial de Skate Street, mas garantiu a sua vaga na final com a quarta colocação geral, em Tóquio, no Japão. A medalhista olímpica é a única brasileira na decisão, já que sua compatriota Pâmera Rosa não esteve em seus melhores dias e acabou ficando em 15º lugar.