Pior time do Campeonato Espanhol, o Almería é o único que ainda não ganhou na competição. São somente cinco pontos do lanterna. Números que sugeriam uma partida tranquila para o Barcelona no Estádio Olímpico Lluís Companys, sua casa enquanto o Camp Nou passa por reforma, nesta quarta-feira. Mas os comandados de Xavi Hernandez passaram enorme sufoco, cederam o empate duas vezes e foram salvos por Iñaki Peña no fim, com defesa espetacular que garantiu o sofrido 3 a 2.