Em processo de reformulação para 2024, o Corinthians está próximo de anunciar a contratação do meia-atacante argentino Rodrigo Garro. Neste sábado, o pai do jogador "atravessou" o time do Parque São Jorge e comemorou o acerto compartilhando nas redes sociais uma imagem do filho vestindo a camisa alvinegra. A publicação é acompanhada da música "Quero Ser Feliz Também", do grupo Natiruts.