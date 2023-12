O Paris Saint-Germain evitou mais uma frustração em sua história traumática na Liga dos Campeões, sobreviveu ao grupo da morte e garantiu, nesta quarta-feira, vaga nas oitavas de final. Embora tenha empatado por 1 a 1 com o Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, na última rodada do Grupo F, conseguiu a classificação graças à vitória por 2 a 1 aplicada pelo Milan sobre o Newcastle, no outro duelo da chave, na Inglaterra.