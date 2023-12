Sem maiores ambições nesta reta final de Brasileirão, o São Paulo já planeja 2024. E toda a expectativa da torcida recai sobre o futuro de Lucas Moura. O atacante só tem contrato até o fim do ano. Em entrevista na noite desta segunda-feira, o presidente do clube, Julio Casares, disse estar "otimista" quanto à renovação do ídolo.