O presidente do Guarani, André Marconatto, revelou nesta quinta-feira que o clube não pensa em se transformar numa Sociedade Anônima do Futebol (SAF), pelo menos neste momento, considerado inadequado. Ele também confirmou que o clube mantém um bom relacionamento com o empresário Roberto Graziano, que arrematou o estádio Brinco de Ouro em 2015.