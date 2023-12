O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, classificou como "encaminhada" a negociação com o Corinthians em torno da dívida da Neo Química Arena. De acordo com o executivo do banco federal, as tratativas com a atual diretoria do clube evoluíram. Ele revelou, no entanto, que ainda não foi procurado pela gestão de Augusto Mello, recém-eleito presidente do alvinegro, para discutir o assunto.