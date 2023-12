Bicampeão brasileiro, o Palmeiras também comemora neste Brasileirão uma polpuda premiação. O time alviverde vai faturar R$ 47,8 milhões. Esse valor corresponde à divisão dos direitos de transmissão do torneio, de acordo com o desempenho da equipe. O prêmio apresenta uma variação positiva de R$ 2,8 milhões em comparação ao valor de 2022, que também ficou com o clube paulista.