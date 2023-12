É oficial. Chegou ao fim a passagem do zagueiro Fábio Sanches pela Ponte Preta. Depois de não entrar em um acordo com a diretoria pela renovação, o defensor foi anunciado oficialmente, nesta quarta-feira, como novo reforço do Botafogo-SP para a temporada de 2024. Os dois clubes, inclusive, serão rivais no Paulistão e na Série B do Brasileiro.