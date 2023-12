Mesmo de férias da temporada, a semana da Ponte Preta foi agitada. Buscando manter peças de destaque de 2023, a diretoria encaminhou as renovações do meia Elvis e do atacante Pablo Dyego para o próximo ano. A dupla foi essencial tanto no título da A2 do Campeonato Paulista, quanto na permanência na Série B do Campeonato Brasileiro.