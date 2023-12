Paulo Turra não teve um ano de 2023 para se comemorar, com dispensas relâmpagos no Santos e no Vitória de Guimarães em Portugal. O treinador deu algumas explicações em entrevista neste domingo, na qual fez questão de elogiar Soteldo, agora reforço do Grêmio, garantindo que não teve relação com o afastamento do venezuelano.