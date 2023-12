O Los Angeles Clippers se vingou da derrota sofrida na sexta-feira para o Golden State Warriors com resquícios de crueldade. Após estar perdendo por 22 pontos, virou para cima da equipe de Stephen Curry e, com uma cesta de três de Paulo George nos segundos finais da partida, venceu por 113 a 112, no Staples Center, em Los Angeles.