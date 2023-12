Campeão do Brasileirão, o Palmeiras teve uma arrancada no segundo turno para desbancar Flamengo, Botafogo e Atlético-MG na corrida pelo título nacional. Isso se deve principalmente a um fator: a força do elenco do treinador Abel Ferreira. De acordo com levantamento do site Transfermarkt, especializado no mercado de transferências, com valores sugeridos, o time paulista tem o elenco mais valioso da América do Sul e o segundo mais caro fora da Europa.