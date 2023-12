A nova diretoria do Santos mantém a cautela na negociação com Fábio Carille. O clube paulista reconhece que a multa de U$$ 1,5 milhão, cerca de R$ 7,4 milhões, é um obstáculo para acertar o retorno do treinador à Vila Belmiro. O Santos enfrenta crise financeira nos últimos anos e a situação deve se deteriorar com a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.